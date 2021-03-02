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تعرف على قصة الدكتور إبراهيم الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:37 م
دكتور ابراهيم
دكتور ابراهيم
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ريهام فيكتور
قال  الدكتور إبراهيم، الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية، إن والده تزوج سيدة أخرى وانجب منها أطفال آخرين إلى جانب ظروف الحياة الصعبة ، فبالتالي لم يقدر على مصاريف التعليم ايضا. 

وأضاف الدكتور إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه امتهن النجارة و السباكة والكهرباء والعديد من المهن منذ صغره .

وأشار الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية ، إلى أنه امتهن مهنه الخياطة وكانت طبيعة هذه المهنه تتطلب كتابه اسم الزبون وارقام المقاسات الخاصة به ، فحتمت عليه ظروف المهنه حفظ الارقام والقدرة على الكتابة نوعا ما .

وتابع الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية ، أنه بدأ فى محاولة قراءة الجرائد ، لافتًا إلى أن ذلك ساعده فى التعرف على اسماء بعد الدول وعواصمها ، ومع تشجيع بعض المقربين اليه بدأ التفكير فى التعليم .

واكد  الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية ، ان البداية لمحو الامية عندما عرض عليه احد الزبائن المترددين عليه من مدرسين محو الأمية وقرر الانضمام لهم .
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