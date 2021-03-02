تعرف على قصة الدكتور إبراهيم الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية

قال الدكتور إبراهيم، الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية، إن والده تزوج سيدة أخرى وانجب منها أطفال آخرين إلى جانب ظروف الحياة الصعبة ، فبالتالي لم يقدر على مصاريف التعليم ايضا.





وأضاف الدكتور إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه امتهن النجارة و السباكة والكهرباء والعديد من المهن منذ صغره .





وأشار الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية ، إلى أنه امتهن مهنه الخياطة وكانت طبيعة هذه المهنه تتطلب كتابه اسم الزبون وارقام المقاسات الخاصة به ، فحتمت عليه ظروف المهنه حفظ الارقام والقدرة على الكتابة نوعا ما .





وتابع الحاصل على الدكتوراه فى الإعلام من شهادة محو الأمية ، أنه بدأ فى محاولة قراءة الجرائد ، لافتًا إلى أن ذلك ساعده فى التعرف على اسماء بعد الدول وعواصمها ، ومع تشجيع بعض المقربين اليه بدأ التفكير فى التعليم .



