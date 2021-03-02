ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة النهضة: تعديل سلبيات التعليم الهجين من واقع التجربة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:00 م
رئيس جامعة النهضة
رئيس جامعة النهضة
Advertisements
نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

 

اقرأ أيضا:

منتصف مارس.. البحث العلمي تعلن انطلاق بمسابقة الرياضيات فى كل مكان


وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

 

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب.


وتابع:  "الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل

عودة الدراسة على المنصات الإلكترونية .. غدا

بعد إقرار الأعلى للجامعات لـ "التعليم عن بعد" .. تباين آراء الطلاب حول فاعليته.. والتعليم العالي: تطبيق النظام الهجين بالترم الثاني

قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن استئناف الدراسة وعقد الامتحانات

ترشيحاتنا

عودة الأمطار والشبورة.. الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة والملاحة مضطربة

قرار إماراتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

رسميا.. النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تفاصيل صادمة.. وفاة جاندارك عمة الفنانة إليسا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل