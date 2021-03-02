الاتحاد الأوروبي: سياسة التلقيح المشتركة فعالة ولم تنهار

قال الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، إن أي دولة في الكتلة ستقوم بإبرام اتفاقيات توريد لقاحات بمفردها ستتحمل مسئولية ذلك، مؤكدا أن سياسة التلقيح المشتركة فعالة.







ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالإنجليزية، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسميكر، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول الدول التي تحصل على لقاحات من روسيا أو الصين التي لا تملك تفويضا من الاتحاد الأوروبي، إن شراء اللقاح المشترك للاتحاد الأوروبي لم ينهار.









وأضاف المتحدث باسم المفوضية: "ليس الأمر أن الاستراتيجية تنهار"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لها الحق في إبرام عقودها الخاصة مع المنتجين بخلاف تلك التي توافق عليها المفوضية مع الكتلة.







