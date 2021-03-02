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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: سياسة التلقيح المشتركة فعالة ولم تنهار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:23 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يؤكد: سياسة التلقيح المشتركة فعالة
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دعاء أبوهشيمة
قال الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، إن أي دولة في الكتلة ستقوم بإبرام اتفاقيات توريد لقاحات بمفردها ستتحمل مسئولية ذلك، مؤكدا أن سياسة التلقيح المشتركة فعالة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالإنجليزية، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسميكر، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول الدول التي تحصل على لقاحات من روسيا أو الصين التي لا تملك تفويضا من الاتحاد الأوروبي، إن شراء اللقاح المشترك للاتحاد الأوروبي لم ينهار.


وأضاف المتحدث باسم المفوضية: "ليس الأمر أن الاستراتيجية تنهار"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لها الحق في إبرام عقودها الخاصة مع المنتجين بخلاف تلك التي توافق عليها المفوضية مع الكتلة.


وتابع: "بالنسبة للقاحاتنا، نعتمدها من خلال وكالة الأدوية الأوروبية لأننا نريد ضمان الفعالية والأمان، وما تفعله الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو مسئوليتها".
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