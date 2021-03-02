رئيس جامعة النهضة: افتتاح جامعات جديدة يمثل طفرة في التعليم العالي بمصر

قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن الفترة الأخيرة كان هناك نشاط غير مسبوق لوزارة التعليم العالي في افتتاح جامعات جديدة سواء أهلية أو خاصة أو دولية وذلك يؤدي إلى قفزة وطفرة في التعليم العالي في مصر وكل خطوة من المؤكد أن لها سلبيات وإيجابيات لك البراعة الشديدة في الأستفادة وتعظيم الإجابيات على السلبيات .

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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الجامعات تبدأ بمعامل جيدة وأعضاء هيئة تدريس ذات كفاءة ويتم انتقاء العناصر الجيدة لدخول هذه المنظومة لذلك هناك خطة لإعادة تدريب وتأهيل الأخرين للنهوض ومواكبة التحرك السريع في تطوير التعليم العالي.

وفي سياق أخر أكد أن الجامعة يوميا يتم تعقيمها بينما يكون أيضا هناك تعقيم شامل أسبوعيا كما ان وسائل المواصلات يكون بها تباعد إجتماعي بين الطلاب وتعقيم بشكل دوري والخامات من مواد تعقيم وغيرها متوفرة في كل اركان الجامعة ، مضيفا: "نقدم الرعاية لأي طالب يشعبر باعراض كورونا وليس فقط كورونا بينما تقدم الجامعة الرعاية لجميع الطلاب أي كان التشخيص".