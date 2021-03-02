للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم

يحرص كثيرون على عمل بعض التدريبات الرياضية في الجيم، ولكن أحيانا قد تكون النتيجة سلبية وعكسية نتيجة تعرضهم للإصابة ببعض الإصابات، ولذا يجب الانتباه ومراعاة بعض الأمور لتجنب إصابات الصالات الرياضية أو الچيم.





ويقول مدرب اللياقة البدنية محمد شريف، إن كثير من المصريين لا يهتمون بالمبادئ العلمية أثناء أداء التمارين بصالات الجيم، الأمر الذى يتسبب فى إحداث ضرر كبير على صحة الرياضيين ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بانزلاق غضروفى أو ديسك أو رباط صليبى نظرًا لعدم وجود متخصصين درسوا بشكل علمى الطرق الصحيحة لممارسة الرياضة.





وأضاف محمد شريف، أنه يجب على أي شخص يريد التمرين في الچيم التأكد من أن المدرب الذي سيقوم لتدريبهم مؤهل علميا لذلك وحاصل على شهادات معتمدة، كما يجب أن يقوم بأداء التدريب بصورته الصحيحة.





وأضاف مدرب اللياقة البدنية ، أن هناك البعض من يعتقد أنه كلما استطاع حمل أوزان أثقل يحصل على نتيجة أسرع، مشيرا إلى أن هذا اعتقاد خاطىء وعادة ما تكون نتيجته كارثية.