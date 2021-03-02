ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:04 م
طرق لتجنب اصابات
طرق لتجنب اصابات الجيم
Advertisements
نهى هجرس
يحرص كثيرون على عمل بعض التدريبات الرياضية في الجيم، ولكن أحيانا قد تكون النتيجة سلبية وعكسية نتيجة تعرضهم للإصابة ببعض الإصابات، ولذا يجب الانتباه ومراعاة بعض الأمور لتجنب إصابات الصالات الرياضية أو الچيم.

ويقول مدرب اللياقة البدنية محمد شريف، إن كثير من المصريين لا يهتمون بالمبادئ العلمية أثناء أداء التمارين بصالات الجيم، الأمر الذى يتسبب فى إحداث ضرر كبير على صحة الرياضيين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بانزلاق غضروفى أو ديسك أو رباط صليبى نظرًا لعدم وجود متخصصين درسوا بشكل علمى الطرق الصحيحة لممارسة الرياضة.

وأضاف محمد شريف، أنه يجب على أي شخص يريد التمرين في الچيم التأكد من أن المدرب الذي سيقوم لتدريبهم مؤهل علميا لذلك وحاصل على شهادات معتمدة، كما يجب أن يقوم بأداء التدريب بصورته الصحيحة.

وأضاف مدرب اللياقة البدنية، أن هناك البعض من يعتقد أنه كلما استطاع حمل أوزان أثقل يحصل على نتيجة أسرع، مشيرا إلى أن هذا اعتقاد خاطىء وعادة ما تكون نتيجته كارثية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لجسم رشيق.. تعرف على أسرار عمل فورمة بدون جيم

برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك على هامش تدريبات اليوم

4 حالات بحاجة لإشراف مدرب متخصص في الجيم.. المبتدئون أبرزها

للمبتدئين .. أخطاء شائعة تجهلها عند الذهاب إلى الجيم

حافظ على صحتك .. تمرينات سهلة يمكن ممارستها بالمنزل لجسم رشيق

ترشيحاتنا

تخصيص شقة للمتفوقين دراسيا.. وكيل المعلمين: قرار في غاية النبل ومكافأة للأسرة قبل الطالب

صعب لـ أم مثلي.. بريتني سبيرز تنشر صورة لأبنائها

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة .. بيان مصرى سودانى مشترك

بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم