بدء امتحانات النقل في الإعدادي وختام الابتدائي بالأزهر في شمال سيناء

بدأت اليوم الثلاثاء ، امتحانات النقل الاعدادى للصف الأول الازهري بمحافظة شمال سيناء، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين ١٩٢٥ طالب وطالبة فى مختلف المعاهد الإعدادية .

وفي نفس السياق اختتمت اليوم امتحانات الشهادة الابتدائية الازهري بمحافظة شمال سيناء، اعمالها ، حيث بلغ عدد التلاميذ المواطنين ٦٤٥ تلميذ وتلميذه ،حيث تم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمعاهد وتطبيق قواعد الامان والسلامة للجميع داخل المجمعات الازهرية.



كما استمرت امتحانات النقل الثانوى والنقل الاعدادى الأزهري وفق الجدول الموضوع مسبقا علي مستوي المحافظة .

وقد تابع فضيلة الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية معهد آل بدوى الابتدائى والاعدادى ومعهد بنين العريش الثانوى ، وتابع محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، وبرفقته اشرف عبداللطيف مدير ادارة الشئون القانونية اعمال الامتحانات بمعهد الجولف الابتدائى والجولف الاعدادى بنين والاعدادى فتيات

وأضاف ياسر النجار القائم بأعمال مدير الامتحانات بأن غرفة العمليات لم تتلق اى شكوى خلال اليوم وان الامتحانات تسير بشكل طبيعى وجيد

وفي نفس السياق..تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالمدارس الفنية بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات بالعريش، لمتابعة سير الامتحانات.



وأكد وكيل تعليم شمال سيناء على انتظام امتحانات النقل في مدارس الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، دون شكاوى أو معوقات خلال الأيام الماضية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه ادي الامتحان 3680 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي في 29 مدرسة ثانوية، وذلك الكترونيا في المدارس عن طريق الجهاز اللوحي«التابلت» .

أشار رضوان إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوي التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عدد عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.



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