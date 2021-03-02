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ثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي للمرأة.. الاثنين ‎القادم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

 يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة، وذلك في الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

تتضمن الاحتفالية عددًا من الفعاليات تبدأ بكلمة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بعنوان "بنات سهير"، ثم تبدأ عدد من الفقرات التسجيلية والتي تأتي بعنوان: "باقيات بأعمالهن.. المرأة مؤلفة.. المرأة بطلة.. قضايا المرأة.. المرأة مترجمة".

كما تتضمن الاحتفالية استعراض لأحدث أعمال  المرأة الصادرة عن المركز من تقديم الدكتورة هالة كمال وحديث عن كتاب "الجندر والوطن والرواية العربية" والدكتورة وفاء  عبد الرءوف وحديث عن رواية "الغرفة العائمة".

وأيضًا تتضمن فيديو تسجيلي بعنوان "استعراض قائمة الشرف" و تكريم إدارة الملكية الفكرية بالمركز القومي للترجمة من تقديم الدكتورة هند أسعد وتختتم الاحتفالية بتكريم شخصية العام.

يذكر أن اليوم الدولي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، يعد مناسبة للاحتفال بالتقدم الذي تم انجازه في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأيضًا للتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.كما أنه مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الأعمال المذهلة التي قامت بها النساء في كافة المجالات .


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