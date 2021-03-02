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حوادث

لتعثره دراسيا.. انتشال جثمان طالب انتحر في مياه النيل بميت غمر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:45 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثمان طالب بكلية الحقوق من مياه النيل امام منطقة الحاجبى ببندر ميت غمر، وأكد افراد اسرته انه كان يعانى من حالة نفسية بسبب تعثره دراسيا مما يرجح انتحاره.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من بعض الأهالى بوجود جثة طافيه لأحد الأشخاص بمياه نهر النيل أمام منطقة " الحاجبى " ببندر ميت غمر . 

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لشخص يدعى أحمد السيد عبد الوهاب محمد ٢٨ عاما حاصل على الثانوية العامة ومقيم بندر زفتى بمحافظة الغربية ويرتدى ملابسه كاملة وعثر بين طياتها على بطاقة تحقيق شخصية ولا توجد بها إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام .

وبسوال كلأ من والده السيد عبدالوهاب محمد ٦٣ عاما بالمعاش، وشقيق المتوفى محمد ٠ ٣ عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيمان بندر زفتى بالغربية قررا بأن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية منذ حوالى خمس سنوات لتعثره دراسيا فى كلية الحقوق وخرج من المنزل فجر اليوم تاركا هاتفه المحمول ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته ولا يشتبها فى حدوثها جنائيا .

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم شرطة ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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