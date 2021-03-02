ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سليمان وهدان: نشكر الرئيس السيسي لسرعة تدخله وإنهاء الغضب من قانون الشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:33 م
النائب سيلمان وهدان
النائب سيلمان وهدان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وجه النائب سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب وتدخل سريعا لإنهاء حالة الغضب من قانون الشهر العقاري، والذي كان سيؤثر على عدد كبير من الشعب المصري، موضحا أن هذا القانون ذا أهمية لحماية الثروة العقارية في مصر والحفاظ على ممتلكات المواطنين.


كما وجه وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة، رسالة للحكومة، مؤكدا أن لجنة التشريع والفتوي بمجلس الوزراء لا تقوم بأي حوار مجمتعمي لأي قانون ولا تستمع للأحزاب السياسية ولا تسمع إلا لصوت واحد وهو صوتها، وكل المشروعات لها جوهر ومعظم القوانين تكون لها أعباء زيادة.


وشدد على أن الدولة المصرية تبني بشكل عصري ونهضة في كل المجالات، وفي كل القطاعات الشعب المصري انتظر بعد الإصلاح الاقتصادي، وبعد تحرير سعر الصرف، أن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهذا لم يحدث لأننا نجد الحكومة تلاحقنا بمصروفات وأعباء وقوانين تحمل المواطن بأمور كثيرة، وتجعله لا يشعر بما يقوم به الرئيس السيسي من إصلاح اقتصادي.


وقال إن الرئيس قام بإنجازات بل إعجازات، لكن الحكومة تطيح بكل هذا وتقرر أمورا تحمل المواطن ما لا يطيق، متابعا: "كفايانا مصروفات كفايانا ضرايب سيب الشعب يحس بكل تنمية، وأتمنى أن تتحمل الحكومة مسئوليتها وان تظهر ما انتهينا به من إصلاح اقتصادي ومن نهضة حقيقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2021 وطموحات محدودي الدخل

ترحيب حزبي بتوجيهات الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. مستقبل وطن: يتماشى مع مصلحة المواطن.. والشعب الجمهوري: إنشاء حوار مجتمعي يخفف الأعباء المالية

انتفاضة حزبية وسياسية تأييدا للرئيس بعد قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: "قائد يشعر بشعبه"

وكيل تشريعية النواب: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لانحيازه للشعب

طارق الخولي يعلق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قانون الشهر العقاري أخرست أهل الشر

ترشيحاتنا

رسميا.. النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023

السيسي يوجه بتطوير مصانع الإنتاج الحربي وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية

أنت اخترت.. خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على ميدو

مطلب عاجل لأهالي ضحايا مرفأ بيروت المروع

وعكة صحية لـ رضا عبدالعال ونقله للمستشفى.. شاهد

هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟ أمين الفتوى يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل