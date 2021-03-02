سليمان وهدان: نشكر الرئيس السيسي لسرعة تدخله وإنهاء الغضب من قانون الشهر العقاري

وجه النائب سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استجاب وتدخل سريعا لإنهاء حالة الغضب من قانون الشهر العقاري، والذي كان سيؤثر على عدد كبير من الشعب المصري، موضحا أن هذا القانون ذا أهمية لحماية الثروة العقارية في مصر والحفاظ على ممتلكات المواطنين.









كما وجه وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة، رسالة للحكومة، مؤكدا أن لجنة التشريع والفتوي بمجلس الوزراء لا تقوم بأي حوار مجمتعمي لأي قانون ولا تستمع للأحزاب السياسية ولا تسمع إلا لصوت واحد وهو صوتها، وكل المشروعات لها جوهر ومعظم القوانين تكون لها أعباء زيادة.









وشدد على أن الدولة المصرية تبني بشكل عصري ونهضة في كل المجالات، وفي كل القطاعات الشعب المصري انتظر بعد الإصلاح الاقتصادي، وبعد تحرير سعر الصرف، أن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهذا لم يحدث لأننا نجد الحكومة تلاحقنا بمصروفات وأعباء وقوانين تحمل المواطن بأمور كثيرة، وتجعله لا يشعر بما يقوم به الرئيس السيسي من إصلاح اقتصادي.









وقال إن الرئيس قام بإنجازات بل إعجازات، لكن الحكومة تطيح بكل هذا وتقرر أمورا تحمل المواطن ما لا يطيق، متابعا: "كفايانا مصروفات كفايانا ضرايب سيب الشعب يحس بكل تنمية، وأتمنى أن تتحمل الحكومة مسئوليتها وان تظهر ما انتهينا به من إصلاح اقتصادي ومن نهضة حقيقية".