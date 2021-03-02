لضبط الغش التجاري.. حملات مكثفة على محطات الوقود بحوش عيسى والدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار وا بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين وإدارة الموازين والدمغة بتنفيذ حملة مكبرة على ٧ محطات وقود بمركزي الدلنجات وحوش عيسى، وتبين وجود مخالفات في ٣ محطات وتم ضبط الآتي:-

- ضبط محطة لوجود عجز لتر و ٨٥٠ سم فى طلمبة بنزين ٨٠ و عجز لتر و٧٤٠ سم بالإضافة إلى عجز ٥٠٠ سم فى طلمبة سولار بمركز حوش.

- ضبط محطة وقود بها ٣ طلمبات حيث تبين وجود عجز لتر و ٥٧٠ فى سعة الصفيحة ٢٠ لتر طلمبة بنزين ٩٢، ضبط لتر و٢٦٠ فى الصفيحة طلمبة بنزين ٨٠، و٦٦٠ سم فى الصفيحة طلمبة سولار، وضبط لتر و ٢٩٠ سم فى الصفيحة فى طلمبة سولار آخر بمركز الدلنجات.

- ضبط ٢ طلمبة بنزين ٨٠ غير مدموغة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر غش تجاري لردع المخالفين.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الثلاثاء الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 5 محاضر تموينية عبارة عن غلق تجار تموين فى مواعيد العمل الرسمية وكذلك عدم الإعلان عن أسعار بيع المقررات التموينية بمركز كفر الدوار، ضبط عدد 2 صاحب مصنع لعمل المخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على 45 برميل مخللات يزن الواحد 150 كجم متغيره الصفات الطبيعية في اللون والرائحه والملمس بعدد 20 برميل وكذا 25 برميل بدون بيانات.

كما تم تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الاسعار لمحلات تجارية، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات، وتحرير محضر غلق لأحد التجار التموينيين لغلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، تحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.



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