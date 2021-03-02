اقتصاد الصين.. بكين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بماليزيا في عام 2020

صرحت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (ميدا) اليوم (الثلاثاء) بأن الصين أصبحت أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة لماليزيا في عام 2020.
وفي عام 2020، شكلت الاستثمارات المحلية المباشرة الجزء الأكبر من إجمالي الاستثمارات المعتمدة بنسبة 60.9 بالمئة (99.8 مليار رينجت)، في حين شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 64.2 مليار رينغيت النسبة المتبقية (39.1 بالمئة).
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وقالت الهيئة إن الصين وسنغافورة وهولندا كانت أكبر ثلاثة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر من القطاعات الاقتصادية الشاملة في ماليزيا، حيث تمثل أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموافق عليه لهذا العام.
وظلت الصين أكبر مستثمر في قطاع الصناعات التحويلية في ماليزيا، حيث ساهمت بـ 17.8 مليار رينجت من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في هذا القطاع، لتصبح أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع لمدة خمس سنوات متتالية، وفقا لما ذكرته هيئة (ميدا).
وفي عام 2020، شكلت الاستثمارات المحلية المباشرة الجزء الأكبر من إجمالي الاستثمارات المعتمدة بنسبة 60.9 بالمئة (99.8 مليار رينجت)، في حين شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 64.2 مليار رينغيت النسبة المتبقية (39.1 بالمئة).
أقرأ ايضا ..شباب الأعمال: ربط التسجيل العقاري بالرقم القومي والمحاكم يخدم الورثة
وقالت الهيئة إن الصين وسنغافورة وهولندا كانت أكبر ثلاثة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر من القطاعات الاقتصادية الشاملة في ماليزيا، حيث تمثل أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموافق عليه لهذا العام.
وظلت الصين أكبر مستثمر في قطاع الصناعات التحويلية في ماليزيا، حيث ساهمت بـ 17.8 مليار رينجت من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في هذا القطاع، لتصبح أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع لمدة خمس سنوات متتالية، وفقا لما ذكرته هيئة (ميدا).