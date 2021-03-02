إسعاف السويس يشارك فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال





و صرح الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس ، بان الهدف من مشاركة سيارات الإسعاف فى الحملة كان الوصول لأعلى عدد مستهدف لتطعيم الأطفال للوقاية من مرض شلل الأطفال.





وأضاف " طنطاوي " فى تصريحات صحفية له اليوم، ان سيارات الإسعاف كانت متحركة للوصول إلى ابعد الأماكن والمناطق الجبلية والوعرة فى عدد من المناطق المختلفة داخل نطاق محافظة السويس.