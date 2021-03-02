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محافظات

إسعاف السويس يشارك فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
شارك مرفق إسعاف السويس، مع الاطقم الطبية  فى حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر سن حتى ٥ سنوات تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور محمد جاد رئيس هيئة اسعاف مصر.

و صرح الدكتور محمد طنطاوى،  مدير مرفق الإسعاف فى السويس ، بان الهدف من مشاركة سيارات الإسعاف فى الحملة كان الوصول لأعلى عدد مستهدف لتطعيم الأطفال للوقاية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف " طنطاوي " فى تصريحات صحفية له اليوم، ان سيارات الإسعاف كانت متحركة  للوصول إلى ابعد الأماكن والمناطق الجبلية والوعرة فى عدد من المناطق المختلفة داخل نطاق محافظة السويس.
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