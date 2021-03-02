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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:52 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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محمود زيدان
اطمأن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، على انتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، موجهًا بتوفير سبل الرعاية للطلاب ذوي القدرات الخاصة وتوافر اللجان الطبية داخل الكليات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تفقده اليوم لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية التجارة، على  انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة وتواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مشيدًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب .

رافق رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة.

واستمع رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب حول  الورقة الامتحانية ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، مشيدًا بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بارتدائهم الكمامات الطبية الواقية قبل وأثناء تأدية الامتحانات.

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات كلية التجارة.. صور
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