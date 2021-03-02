وزيرة خارجية السودان: جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق في أطر قانونية

قالت الدكتورة مريم المهدي، وزيرة خارجية السودان، إن جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق فى أطر قانونية واضحة فيما يخص تشغيل وملء سد النهضة .





وأضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أنه من الضرورى أن يكون هناك معادلات كسبية ، وجميع الاتفاقات ستكون محل التنسيق بيننا .





واشارت وزيرة خارجية السودان ، إلى أننا نسعى لتحقيق مصلحتنا جميعًا ، ونتمى ان تعود اثيوبيا إلى المفاوضات لنعود جميعنا إلى المعادلات الكسبية التعاونية التى توافقنا عليها .



