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وزيرة خارجية السودان: جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق في أطر قانونية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة مريم المهدي، وزيرة خارجية السودان، إن جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق فى أطر قانونية واضحة فيما يخص تشغيل وملء سد النهضة .

وأضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أنه من الضرورى أن يكون هناك معادلات كسبية ، وجميع الاتفاقات ستكون محل التنسيق بيننا .

واشارت وزيرة خارجية السودان ، إلى أننا نسعى لتحقيق مصلحتنا جميعًا ، ونتمى ان تعود اثيوبيا إلى المفاوضات لنعود جميعنا إلى المعادلات الكسبية التعاونية التى توافقنا عليها .

وتابعت وزيرة خارجية السودان ، أننا نأمل ان نخرج برؤية مشتركة فى اجتماع جامعه الدول العربيه ، وان نتعاون جميعًا لما فيه تعاون للامه كلها .
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