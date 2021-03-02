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أصل الحكاية

أغلى مكافأة وأنا بدرس.. طالبة بـ الثانوية العامة عن تخصيص شقق للمتفوقين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:54 م
أرشيفية
أرشيفية
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نقابات وتحقيقات
أكدت الطالبة إسراء أحمد عبد اللطيف، "تدرس بالصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس الخاصة"، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص شقق للمتفوقين دراسيا في حال تطبيقه سيكون رسالة مهمة للأسرة قبل الطالب، مضيفة أن الأسرة تنتظر دائما مردودا جيدا بعد تكبدها وتحملها عناء العملية التعليمية "مصاريف دراسة وخلافه.

علم موقع "صدى البلد" من مصادره، أنه سيتم قريبا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتاحة عدد من الشقق السكنية، للمتفوقين دراسيا من أوائل الكليات بالجامعات الحكومية المصرية وأوائل الثانوية العامة تشجيعا لهم على تفوقهم.


وأضافت " عبد اللطيف" في  تصريحات خاصة، أن هذا التوجيه يعتبرحافزا مهما لرفع معنويات الطلبة، ورسالة تؤكد لهم إن تفوقهم دراسيا سيكون له مقابل خاصة الشباب منهم، مردفة: "لما أكون طالب والاقي شقة قبل التخرج واشتغل بسبب أني ناجح تخيل بقي مردودها عليا إزاي؟ دي هتكون أغلى مكافأة باخدها وأنا بدرس".

واختتمت قائلة: " القرار سيحفز المتخاذلين دراسيا على الاهتمام بدراستهم" يذاكروا"، كما سيترك احساسا داخل نفوس "الفاشلين" بالندم "ليه مذكرتش ونجحت وطلعت من الأوائل؟".
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