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أخبار العالم

الإمارات: استهداف الحوثيين لـ جازان دليل جديد على سعي هذه الميليشيات لتقويض الاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:25 م
الإمارات تدين اعتداء
الإمارات تدين اعتداء الحوثيين الإرهابي على منطقة جازان السعو
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قسم الخارجي
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال مقذوف عسكري، تجاه قرية حدودية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.


ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدرت وزارة الخارجية  والتعاون الدولي بيانا جددت فيه "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".


وأكدت وزارة الخارجية أن "أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".


وأشار البيان إلى أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".


وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان. 


وقال الدفاع المدني في جازان السعودية إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية.


وتسبب المقذوف في تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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