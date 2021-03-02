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أخبار البلد

معهد الفلك: غرة شعبان 14 مارس.. والشهر 30 يوما

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:13 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الأحد "14 مارس الحالي"، وستكون عدته 30 يوما.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة في الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم السبت 29 رجب الحالي، الموافق 13 مارس الحالي "يوم الرؤية".

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 5-8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 1-17 دقيقة، ماعدا طهران بإيران فيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس. 
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