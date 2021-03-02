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أصل الحكاية

تخصيص شقة للمتفوقين دراسيا.. وكيل المعلمين: قرار في غاية النبل ومكافأة للأسرة قبل الطالب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:31 م
وكيل المعلمين
وكيل المعلمين
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نقابات وتحقيقات
أكد الخبير التربوي وكيل أول نقابة المعلمين، إبراهيم شاهين، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص شقق للمتفوقين دراسيا سواء طلبة الثانوية العامة أو الجامعيين يعد تقديرا مهما للأسرة قبل الطالب، وقال: "الأسرة هي الركن الأساسي في العملية التعليمية مع المعلم والطالب، ومراعاة مجهودها أمر في غاية النبل".


وعلم موقع "صدى البلد" من مصادره، أنه سيتم قريبا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتاحة عدد من الشقق السكنية للمتفوقين دراسيا من أوائل الكليات بالجامعات الحكومية المصرية وأوائل الثانوية العامة تشجيعا لهم على تفوقهم.


وقال "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التوجيه بمثابة مكافأة قوية للأسرة على ما بذلته وتبذله من اهتمام بـ أبنائها، ورعايتهم، وتعليمهم جيدا، وتفوقهم بشكل يجعلهم مفيدون للمجتمع والناس فيما بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل.


وأضاف: "يعد التوجيه رسالة وعقابا للطلبة المتكاسلين، وغير المتفوقين"، معقبا: "الطالب الفاشل دراسيا سوف يشعر بحالة من الحزن والندم، قد يعدل من سلوكه فيما بعد بالاهتمام بشئون حياته"، متمنيا تطبيق هذا الإجراء في جميع المجالات التي تشهد تفوقا.
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