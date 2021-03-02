فتاوى تشفي الصدور.. هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟.. حكم الصلاة على النبي أثناء قراءة القرآن؟.. هل الوضوء شرط قراءة القرآن من المصحف؟.. هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟

فتاوى تشفى الصدور
هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن؟
هل أقبل شابا مقصرا في الصلاة زوجا لي؟
هل الوضوء شرط أساسي عند قراءة القرآن من المصحف؟
هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟
فى البداية.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول: "هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟".
وقال الشيخ محمود شلبي في إجابته: "وقت الصلاة كما يقول الشافعية ممتد من أذان العشاء حتى ظهور الفجر، وبالتالي فإن صلاة العشاء بعد الساعة 12 أي منتصف الليل تكون في وقتها وهي هنا أداءً وليست قضاءً".
ثم أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن"؟
ورد "شلبي" قائلًا: إن من مبطلات الصلاة ترديد الكلام الذي ليس من جنس الصلاة .. ومن المعروف أن الكلام الذي يعد من جنس الصلاة هو كل ما كان من قبيل الذكر والثناء..وتعتبر الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام من قبيل الذكر والثناء لذلك يجوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
وأضاف:"أما بالنسبة لقراءة القرآن الكريم فيجب أن نكمل القراءة ولا نفصلها بشيء ثم نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نريد".
وورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: "تقدم لى شخص مٌقصر فى الصلاة، هل أقبل به زوجًا؟".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء قائلا: "إن الشخص المقصر في صلاته لا يرفض، ولكن نحاول معه ونشجعه على الصلاة، خاصة لو كان صاحب خلق، ولو تم رفض كل شخص مقصر في الصلاة، الكثير من البنات لن تتزوج".
وأضاف: "سيكون محافظا على الصلاة ومتمسكا بها من خلال تشجيع أهل بيته له على ذلك".
كما ورد سؤال لدار الإفتاء من أحد السائلين يقول"هل شرط أن من يقرأ من المصحف الشريف أن يكون متوضئا؟" ، وأجابت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجب على كل من يقرأ القرآن الكريم من المصحف أن يكون متوضئا.
وأضافت: "لو هتمسكوا المصحف لازم تبقوا متوضيين، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون"، وبناء عليه لا يجوز القراءة من المصحف إلا بعد الوضوء
أما عن هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف الحواجب ؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.
واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.
وأضاف أمين الفتوى أنه: أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها؛ لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.