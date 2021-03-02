فتاوى تشفي الصدور.. هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟.. حكم الصلاة على النبي أثناء قراءة القرآن؟.. هل الوضوء شرط قراءة القرآن من المصحف؟.. هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟

فتاوى تشفى الصدور

هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟ هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن؟ هل أقبل شابا مقصرا في الصلاة زوجا لي؟ هل الوضوء شرط أساسي عند قراءة القرآن من المصحف؟ هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟





فى البداية.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول: "هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟".

وقال الشيخ محمود شلبي في إجابته: "وقت الصلاة كما يقول الشافعية ممتد من أذان العشاء حتى ظهور الفجر، وبالتالي فإن صلاة العشاء بعد الساعة 12 أي منتصف الليل تكون في وقتها وهي هنا أداءً وليست قضاءً".





ثم أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن"؟





ورد "شلبي" قائلًا: إن من مبطلات الصلاة ترديد الكلام الذي ليس من جنس الصلاة .. ومن المعروف أن الكلام الذي يعد من جنس الصلاة هو كل ما كان من قبيل الذكر والثناء..وتعتبر الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام من قبيل الذكر والثناء لذلك يجوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة.





وأضاف:"أما بالنسبة لقراءة القرآن الكريم فيجب أن نكمل القراءة ولا نفصلها بشيء ثم نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نريد".



