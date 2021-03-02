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أخبار العالم

رغم رفضها العرض الأوروبي.. إيران: ملتزمون بالدبلوماسية وسياسة الضغط فشلت

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كررت إيران، الثلاثاء، تحذيرها من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة في الوقت ذاته "التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي"، على رغم رفضها العرض الأوروبي بإجراء مباحثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.
وقال علي ربيعي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أوردته وكالة "فرانس برس" إن "هذا الاتفاق حمل رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا، ومنح الدبلوماسية فرصة".
وأضاف: "اليوم، نتوقع من الأعضاء المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، اتخاذ خطوة متبادلة لإظهار حسن نواياهم"، لافتًا إلى استعداد بلاده "الاستماع إلى أي مقترحات لحل الخلاف".
ورفضت إيران أي مبادرة للجلوس إلى طاولة الحوار، قبل أن تلغي الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي.
وتابع ربيعي: "نحن على استعداد لسماع أي مقترح عادل وصادق لحل هذا الخلاف، لكننا قبل ذلك ننتظر أن نرى الإجراءات على أرض الواقع والتي بإمكانها إعادة الثقة المفقودة تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة ضد إيران "فشلت".
وأوضح أنه "لا سبيل أمام أميركا سوى العودة إلى الاتفاق النووي. لقد بقينا على مدى كل هذه الاعوام أوفياء لعهدنا، والآن جاء الدور لأميركا لإثبات شعارها في العودة إلى العالم، بالتخلي عن إجراءات الحظر".
وحذّر من أن الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية، وقد تغلق سريعًا نوافذ الفرص"، مشددًا على أن بلاده "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية ونحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".
وكانت طهران، حذرت في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة وعددهم 35 دولة، من أن القرار قد يدفع إلى وضع حد للاتفاق المؤقت الذي تم ابرامه مع مدير الوكالة رفائيل غروسي.

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