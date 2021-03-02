وزيرة خارجية السودان: العلاقة بين القاهرة والخرطوم تتطلب الانتقال من خانة الكلمات إلى العمل الاستراتيجي

أعربت الدكتور مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، عن سعادتها بلقائها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والاستماع إلى رؤيته بشأن عدد من القضايا المهمة.
واضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وسامح شكري وزير الخارجية عقب مباحثاتهما اليوم ، أن الرئيس السيسى اكد على ضرورة تعزيز العلاقة المصرية السودانية .
واشارت وزيرة خارجية السودان ، إلى ضرورة الانتقال من خانة الكلمات، والعمل على استراتيجية العلاقة وأهميتها ومحورها .
وقالت وزيرة خارجية السودان، إننا نتمنى ان نكون على قدر من العلاقات الشعبية الممتدة وأن نرتفع بها لننهض ببلدينا إلى الكفاية والتنمية المشتركة وإلى علاقة استراتيجية في جميع الجوانب.
واكدت وزيرة الخارجية السودانية، أنها تحدثت مع الرئيس عن تطلعها لزيارته خلال الأيام القادمة للسودان، والتي يتم الإعداد لها من جانب كافة أجهزة الدولة السودانية، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع نظيرها المصري تضمنت آليات العمل العربي المشتركة وتفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين، مشددة على أن مصر تدعم السودان بجميع المحافل.