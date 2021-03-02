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أخبار العالم

لبنان.. انخفاض غير مسبوق لـ الليرة أمام الدولار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:49 م
انخفاض غير مسبوق
انخفاض غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار
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قسم الخارجي
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا غير مسبوق أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء، وذلك لأول مرة منذ دخول لبنان حالة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف

وقال أحد الصرافين لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف، فيما أشار أخر إلى أن "ما يحصل في السوق سوداء جنون".

ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء في أعقاب إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وكان سعر صرف الليرة انخفض إلى 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار.

وبدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيًا أمام الدولار، منذ صيف 2019  تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار.

وتشهد لبنان حالة من الشلل السياسي منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس. ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تشكيلها.
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