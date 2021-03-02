وزيرة خارجية السودان: نسعى لنظرة يستفيد منها شعب مصر والسودان

قالت دكتور مريم الصادق المهدى ، وزيرة خارجية السودان ، إننا نسعى لأن يكون هناك نظرة يستفيد منها شعب مصر والسودان فى كافة التجارب .





وأضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أن نظرتنا تشمل الحريات الأربعة ومسألة المعابر والتجارب الخاصة للاستثمار فى الثروات الحيوانية .





وأشارت وزيرة خارجية السودان ، إلى أننا نسعى للاستفادة من البعد التعليمى والثقافى والدبلوماسي ، فكل هذه الاشياء فتحت وستكون جاهزة من قبل اللقاءات الرئاسية .



