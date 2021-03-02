وزيرة خارجية السودان: نسعى لنظرة يستفيد منها شعب مصر والسودان

قالت دكتور مريم الصادق المهدى ، وزيرة خارجية السودان ، إننا نسعى لأن يكون هناك نظرة يستفيد منها شعب مصر والسودان فى كافة التجارب .
وأضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أن نظرتنا تشمل الحريات الأربعة ومسألة المعابر والتجارب الخاصة للاستثمار فى الثروات الحيوانية .
وأشارت وزيرة خارجية السودان ، إلى أننا نسعى للاستفادة من البعد التعليمى والثقافى والدبلوماسي ، فكل هذه الاشياء فتحت وستكون جاهزة من قبل اللقاءات الرئاسية .
وتابعت أن السودان تسعى جاهدة لكي تعيد مؤتمر باريس الذى سينعقد في مايو القادم، ليتقدم نفسه في السودان لكى يستشرف علاقات مفتوحة مع العالم وعلاقات اقتصادية، قائلة "نأمل كما زلت مصر دوما أن تدعم السودان في كل المحافل، فيستمر الدولتين على أن يتبدلوا الدعم.