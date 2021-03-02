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مرأة

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:00 م
فوائد لبان الدكر
فوائد لبان الدكر
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...


يحرص كثيرون على عمل بعض التدريبات الرياضية في الجيم، ولكن أحيانا قد تكون النتيجة سلبية وعكسية نتيجة تعرضهم للإصابة ببعض الإصابات، ولذا يجب الانتباه ومراعاة بعض الأمور لتجنب إصابات الصالات الرياضية أو الچيم.


يفضل العديد من الأشخاص تناول لبان الدكر، وذلك لأحتوائة على العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على الشعور بالشبع، وخاصة لعدم احتوائة على السكر، ولا يضر الأسنان واللثه.


إذا لم تستطيع الأدوية علاج أعراض مرض ارتجاع المريء تمامًا وكانت الأعراض تؤثر بشدة على حياتك فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية للتخلص من المشكلة نهائيا. 


يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالى لنزلات البرد نتيجة تقلب الطقس وتغير درجة حرارة الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل النصائح التى تساعد على الوقاية من نزلات البرد.



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