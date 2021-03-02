نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

إذا لم تستطيع الأدوية علاج أعراض مرض ارتجاع المريء تمامًا وكانت الأعراض تؤثر بشدة على حياتك فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية للتخلص من المشكلة نهائيا.