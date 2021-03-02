برلماني: قرار السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري انحياز للمواطن البسيط

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مضيفا أن القرار هدفه التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.





وأضاف فهمي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء عندما شعر ال رئيس برأي الشارع وأعطى درس للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح المواطنين لابد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة، مشيرا إلي أنه قرار حكيم وجيد، ويعكس مدى متابعة الرئيس لكل أجهزة الدولة ما يؤرق المواطنين.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت القرار كان مناسب ومهم، وليؤكد في كل توجيه وقرار انحيازه الدائم للمواطن البسيط، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكافة القوانين التي تمس قطاع عريض بالشارع المصري، مثمنة دعوة الرئيس بالحوار.





وثمن النائب بتوجيه الرئيس أيضا بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من ضريبة التصرفات العقارية، معتبرا أن هذا القرار سيساهم في خفض الأسعار المفروضة في القانون مما يعمل على حالة ارتياح بين المواطنين.