وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يهدد 20 مليونا بمخاطر كبيرة تفضي إلى الموت.. وتصرفات إثيوبيا تجر الإقليم إلى مرحلة نزاع وصراعات

- وزيرة خارجية السودان: جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق في أطر قانونية - الخارجية السودانية تحذر من خطر قادم حال ملء سد النهضة - الخارجية السودانية: تصرفات أثيوبيا تأخذ الإقليم لمرحلة تنازع وصراعات - وزير خارجية السودان: سد النهضة يهدد 20 مليونا ويفضي إلى الموت









أعربت الدكتور مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، عن سعادتها بلقائها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والاستماع إلى رؤيته بشأن عدد من القضايا المهمة.





وقالت الدكتورة مريم المهدي، وزيرة خارجية السودان، إن جميعنا ملتزمون بالنظر إلى اتفاق فى أطر قانونية واضحة فيما يخص تشغيل وملء سد النهضة .





وأضافت وزيرة خارجية السودان ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى عقب مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، أنه من الضرورى أن يكون هناك معادلات ربحية متوازنة، وجميع الاتفاقات ستكون محل تنسيق بيننا .





كما حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من وجود خطر على العرب، في حال تنفيذ إثيوبيا إعلانها بملء سد النهضة، خلال العام الجاري.





وتابعت أنه يجب ان يكون هناك تحرك دبلوماسي سريع للعودة إلى المفاوضات حتى ننتهى إلى اتفاقات تعود لمعادلات نسبية فيها تنمية لشعب اثيوبيا ومكاسب لشعبى مصر والسودان، مع خلق أجواء للتعاون الإقليمي ووقف أي محاولات من أي جهة بان يكون هذا السد مدخل للتنازع او الصراعات فى القارة الأفريقية.





وأكدت وزير خارجية السودان، أنه تم ملء سابق فى العام الماضى وحدثت مخاطر كبيرة تعرض لها شعبا وادى النيل، مشددة على أنه إذا تم هذا الملء بالصورة التى اعلن عنها فى اثيوبيا بـ 13.5 مليار متر مكعب من الماء سيسبب مخاطر كبيرة جدًا تهدد 20 مليون سوادنى تفضى إلى الموت.