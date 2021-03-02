فحص 1904 سيدات في قافلة لتنظيم الأسرة بالقليوبية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية قافلة لتنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي "، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك إلى قري "الأحراز، الشوبك، كفر شبين"، التابعة لإدارة شبين القناطر الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".









وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إن القوافل انطلقت اليوم وتستهدف قرى الأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر وتم فحص 1904 سيدات في القافلة.





وأشارت إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.





وأضافت أن القوافل تتضمن أيضا توفير خدمة إخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، وسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.





وكان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية قد اعلن بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر شكر المركزي سعة 42 سريرا و 42 ماكينة غسيل كلوي .





وأشار وكيل الوزارة الى أن عدد المرضي المتوقع خدمته بالوحدة 160 مريضا وعدد المرضى الحاليين 106 مرضى على فترتين ويتم دراسة تفعيل خدمة غسيل الكلي للأطفال بعشر ماكينات من الوحده لتقديم أفضل استفادة للمجتمع.





من جانبه أكد الدكتور أحمد سيف مدير المستشفى إلى يدء التشغيل المبدئي علي أربع ماكينات و4 مرضي للتأكد من كفاءة الخدمة بعد سحب عينة المياه والتأكد من سلامة محطة المعالجة ونتيجة مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمعامل المركزية.





وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.