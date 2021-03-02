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محافظات

وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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يوسف رجب
أجرى الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، جولة ميدانية لمتابعة تفقد أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، و التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للخطة الموضوعة.

 وتابع صالح، سير عمل الفرق المتحركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة قنا، ومتابعة انتقالهم من منزل لمنزل، مع وضع العلامات الدالة علي التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم اعطائهم الجرعات المقررة.

و استمع وكيل وزارة الصحة، للأهالي للتأكد من وصول التطعيم إلي أطفالهم و حرص الفرق الطبية علي الوصول إليهم بالمنازل. 

و أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تابع عملية تطعيم الأطفال بالمنازل و وصولها الخدمة لجميع المستهدفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل حفاظًا علي الأطفال.

و أشار صالح، إلي أنه مديرية الصحة أعدت 1183 فريق علي مستوي المحافظة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، و أن التطعيم مجانى و آمن جدًا ولا يمثل أى خطورة عليهم.

يذكر أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، انطلقت  يوم الأحد 28 فبراير و تستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021  تهدف إلى تطعيم  579188 طفل من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات سواء من المصريين و غير المصريين عن طريق الفم بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط"2".

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وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
وكيل صحة قنا يتابع فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
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