بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بينهم طلاب انقلب بهم ميكروباص على كوبري أجا

أصيب 12 شخصا بينهم طلاب بإصابات خطيرة تنوعت بين جروح وكسور انقلبت بهم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها عقب عودتهم من الامتحانات على كوبري أجا العلوي بالدقهلية أمام قرية النخيل بعد اصطدام بسيارة نقل.





وكان إخطار ورد إلى مديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أجا.





وبانتقال ضباط المباحث و٧ سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة كل من "فتحي البسيوني، 26 عاما بكدمات بالجسم، وهشام عصمت، 35 عاما، بسحجات وآلام في الظهر، و محمدي أحمد 18 عاما ، بكدمات بالجسم، خلود خالد محمود، 20 عاما، باشتباه كسر في الجمجمة ونزيف في البطن، وعبد الرحمن محمود أحمد، 25 عاما، بكسر بالعمود الفقري، واسراء عبد الناصر أحمد، 20 عاما، بسحجات بالجسم وكسر بالكتف الأيمن، وأمل محمود ماهر، 18 عاما، بجرح 15 سم بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج".





كما أصيب كل من "محمد باسم عبد العزيز، 18 عاما بكسر بالعمود الفقري وكدمات بالجسم، فاطمة فتحي خيرت، 18 عاما، بنزيف بالأنف وكسر بالعمود الفقري، روضة رضا عبد الحليم، 21 عاما، بكسر بالذراع الأيمن، وضحى مجدي حسون، 19 عاما باشتباه كسر في الضلوع، واسماء محمود نعيم، 22 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري".





وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.