ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:56 م
نور الزاهد
نور الزاهد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال.

وتألقت نور الزاهد ، ببنطال جينز كاجوال باللون الأزرق الفاتح، وممزق من الركبة، ومرتديه معه توب هاف ستومك باللون البيض، ونسقت معه جاكيت انيق من الكاروهات باللون الرمادي الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

بـ الجلد المطرز.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

تأجيل عامين وإلغاء التصرفات العقارية.. تعديل 3 تشريعات لحل أزمة الشهر العقاري

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن السيطرة على كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد