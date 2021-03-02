هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

نشرت البلوجر نور الزاهد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال.





وتألقت نور الزاهد ، ببنطال جينز كاجوال باللون الأزرق الفاتح، وممزق من الركبة، ومرتديه معه توب هاف ستومك باللون البيض، ونسقت معه جاكيت انيق من الكاروهات باللون الرمادي الذى يبرز عن جمالها واناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.