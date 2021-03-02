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أخبار العالم

مطلب عاجل لأهالي ضحايا مرفأ بيروت المروع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:17 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي
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محمد علي
أطلق أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت طلبًا عاجلًا  من السلطات لإجراء تحقيق محايد ومستقل للوصول إلى العدالة، والانتصار للضحايا، الذين قضوا نحبهم في أغسطس الماضي في انفجار هز العاصمة والعالم، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية.


قال أهالي ضحايا الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، إن وجعهم أصبح بمثابة هويتهم الجديدة، مؤكدين أن مطالبهم تأتي انتصارًا لذويهم من الضحايا، وليس لهم  مسعى آخر، حتى يحاول البعض الزج بهم وتصنيفهم ضمن الطوائف أو المجموعات السياسية، وإن محاولة ذلك  تزوير للحقيقة، يهدف إلى إضعاف تحركهم.


وذكروا: "هدفنا الأسمى والذي نتوحد كلنا حوله كطائفة للضحايا هو الوصول إلى الحقيقة والعدالة من خلال تحقيق مستقل ومحايد".


وطالب أهل الضحايا القضاء اللبناني بالانتصار لهم و تجاوز الصعوبات وتحقيق العدالة والحقيقة.


وعبروا عن مخاوفهم من أن يتم عدم تحقيق ذلك في ظل التدخلات والحصانات السياسية.


ولفت أهالي الضحايا إلى أن بعض وسائل الإعلام تحاول أن تظهر مطالبة البعض بالتحقيق الدولي تعكس انقساما داخل صفوفنا، إلا أن إجراء التحقيق الدولي هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة والعدالة وليس غاية بحد ذاته.


وأضاف الأهالي، أن تباين مواقفهم ما بين التحقيق الجديد، سواء المحلي في لبنان أو الدولي، لا يمنع من العمل بروح واحدة لتصويب التحقيق القائم، قائلين  "فنكون كلنا معا أمام القضاء الوطني في حال تعززت ثقتنا به، ونكون كلنا مرغمين على اللجوء إلى التحقيق الدولي في حال أوصدت أبواب العدالة الداخلية أمامنا".

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