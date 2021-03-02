السجن المشدد لشخصين لحيازتهما موادا مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا وطالبا جامعيا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لحيازتهما كمية من المواد المخدر ة "الهيروين" بقصد الاتجار.





البداية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعى مقيم قرية غيتة مقيم مركز بلبيس، وعامل مقيم ذات العنوان، نفاذا لإذن النيابة العامة لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة والتى بدورها احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.