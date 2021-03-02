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توك شو

ابحث مع الحكومة.. وزير بريطانى يكشف مفاجأة حول سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:43 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قالت قناة روسيا اليوم أن هناك مخاوف بريطانية من سلالات فيروس كورونا المتحورة، وسط تحفظات شعبية على فعالية لقاح استرازينيكا.

وأوضحت القناة أن السلطات البريطانية رصدت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا من السلالة البرازيلية، وهناك حالة من الحذر.

وكشف نظيم زهاوي وزير الدولة البريطانى المكلف بالتطعيم، أن السلالة الجديدة " البرازيلية" مخيفة ومحيرة وهى تشبه سلالة جنوب أفريقيا، مؤكدا أن الحكومة تقوم بعمل فحوصات ومساحات للمواطنين، وهناك عملية بحث عن مواطن مصاب بالسلالة الجديدة قد اجري مسحة فى وقت سابق ولكن لا يوجد بيانات للوصول له.

وطالب من المواطنين الذين قاموا بعمل فحوصات يومي 12 و 13 فبراير الاتصال على رقم 199.

وانتشرت سلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف بسلالة البرازيل في كل من اسكتلندا وإنجلترا، في وقت تتكثف فيه الجهود الطبية والصحية لاحتوائهامع استمرار عمليات التطعيم رغم التحفظات المثارة سياسيا وشعيبا حول فعالية اللقاح البريطاني أسترا زينيكا.

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