فيديوجراف.. أشهر عانس.. محطات مهمة في حياة زينات صدقي

تعتبر الفنانة الراحلة زينات صدقي من أشهر كوميديانات فترة الستينيات، حيث جسدت العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية فكانت أشهر من جسد شخصية العانس التي لم تتزوج في إطار ساخر .









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ولدت زينات صدقي شهر ابريل عام 1913 في حي الجمرك بالاسكندرية وقطعت مشوارا كبيرا في الفن، وبرزت في العديد من الادوار بالرغم من انها ثانوية الا انها أثرت في تاريخ السينما، وظلت تبدع في العديد من الاعمال حتى أصابها المرض وتوفيت في 2 مارس عام 1978 .









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أهم محطات زينات صدقي الفنية والشخصية من خلال الفيديوجراف التالي..