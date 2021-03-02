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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بكليتي الإعلام والعلوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:42 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات
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محمد عبدالحليم

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف،  اليوم، جولة تفقدية بحرم الجامعة شملت كليتي "الإعلام " و"العلوم" لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات وللاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ،  وذلك برفقة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. 

واطمأن الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية بما يتضمن التعقيم عند البوابات وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات، ومنع الدخول دون كمامة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب،  موجهًا بضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية ، فضلًا عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان من خلال توفير عدد كاف من أفراد الأمن الإداري لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.
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من جانب آخر أعلن  الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، عن ضخ وزارة الصحة أكثر من 7 ملايين جنيه من حساب الاعتمادات الخاصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الشراء الموحد لصالح شراء جهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع لمستشفى بني سويف التخصصي، .

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير المستشفى بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتورة مها محمد إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بكليتي الإعلام والعلوم
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بكليتي الإعلام والعلوم
رئيس جامعة بني سويف يتابع سير الامتحانات بكليتي الإعلام والعلوم
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