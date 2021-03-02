ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب التعادل أمام وادي دجلة .. هيثم فاروق يرفض التعليق على أداء الزمالك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:44 م
هيثم فاروق
هيثم فاروق
Advertisements
ياسمين تيسير
رفض هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق التعليق على تعادل الفريق السلبي أمس امام نادي وادي دجله في الجوله الـ 14 من بطولة الدوري المصري 

وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصه لـ صدى البلد انه غاضب من نتيجه المباراة بشكل كبير، مشددا على ان الزمالك فريق كبير وقوي.

كان هيثم فاروق كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط، شئ محبط صراحة من لاعبي الزمالك، شئ حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر احذروا غضب الجماهير البيضاء.. نداء اخير "

كان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدا الأربعاء  استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك راحة من التدريبات غدا

الزمالك راحة من التدريبات اليوم

أخبار الزمالك .. التعادل مع توينجيت السنغالي .. وباتشيكو: سنحقق الفوز في اللقاءات القادمة

أنتم الاقوى.. رسالة من أيمن يونس للاعبي الزمالك عقب التعادل أمام تونجيث السنغالي

الونش يخضع لاختبار طبي اليوم

نداء أخير احذروا غضب الجماهير.. هيثم فاروق: محبط للغاية من لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

عودة الأمطار والشبورة.. الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة والملاحة مضطربة

30 يونيو 2023.. تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الشهر العقاري

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم