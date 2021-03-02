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رياضة

مخطط قطري لاستغلال مشاهدي بي إن من أجل التعاقد مع ميسي .. خاص

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:40 م
ميسي
ميسي
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القسم الرياضي
يسيطر الاحتكار القطري عبر قنوات " بي إن" على الوطن العربي منذ العديد من الأعوام، فشبكة بي إن تحصل على حقوق بث أغلب المباريات بقيمة اشتراكات عالية، والضحية هنا هو المواطن العربي.

وقامت شبكة " بي إن" القطرية، بإضافة باقات جديدة لقنواتها مع حذف الباقات القديمة، وزيادة قيمة الاشتراكات بشكل كبير، في قرار أغضب مستخدمي الشبكة.

وبحسب " مصدر" في الشبكة القطرية، فأن تلك الزيادات في قيمة الاشتراكات الأرجح أنها تم اعتمادها لتحقيق الرغبة الأولى لدى ناصر الخليفي رئيس الشبكة ونادي باريس سان جيرمان، وهو التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

وأكد المصدر بأن الخليفي يهدف للتعاقد مع ميسي مع اقتراب عقده من النهاية لبرشلونة، ويسعى لتلبية كافة طلباته المادية المتعلقة بالراتب الذي سيتقاضاه مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال لعدة فرق أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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