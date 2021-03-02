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محافظات

ضبط 7 آلاف عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت حملة تموينية بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، من ضبط 7 آلاف عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن لبيع السلع الغذائية بقلين.

وكانت المعلومات، وردت إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بحيازة مخزن لتجارة السلع الغذائية بقلين، كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها.

استهدفت حملة من فريق الرقابة التجارية والتموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وصفوت الشيشينى، مدير الرقابة التجارية، ضمت محمد عبد القوى، وسامح البنا، ورضا صلاح، ومحمد لبيب، المخزن لضبط السلع غير الصالحة.

وعثرت الحملة التموينية على 7000 عبوة سلع غذائية متنوعة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا علي الصحة العامة، نظرًا لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

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