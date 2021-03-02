المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة سيارة بالإكراه في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم " ح.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه فى المعادى.
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد
وأسندت النيابة العامة للمتهم " ح.م"، وأخر سبق الحكم عليه، سرقة السيارة الأجرة والمملوكة للمجنى عليها"م.م"، بالطريق العام بالإكراه، بأن استقلا المتهمين مع المجنى عليه سيارته الأجرة لتوصيلهما إلى وجهتهما، ثم باغتاه بأن أشهر المتهم سلاح أبيض " سكينًا" مما أثار الرعب فى نفسه وقام المتهم الثانى بتقييده، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تعريف حياة المجنى عليه للخطر وتهديده، بعد أن قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "سكين" فى وجهه ما قيد من حريته وعرض حياته للخطر على النحو المبيت بالتحقيقات.