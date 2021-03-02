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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة سيارة بالإكراه في المعادي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:13 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم " ح.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه فى المعادى.
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد
وأسندت النيابة العامة للمتهم " ح.م"، وأخر سبق الحكم عليه، سرقة السيارة الأجرة والمملوكة للمجنى عليها"م.م"، بالطريق العام بالإكراه، بأن استقلا المتهمين مع المجنى عليه سيارته الأجرة لتوصيلهما إلى وجهتهما، ثم باغتاه بأن أشهر المتهم سلاح أبيض " سكينًا" مما أثار الرعب فى نفسه وقام المتهم الثانى بتقييده، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تعريف حياة المجنى عليه للخطر وتهديده، بعد أن قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "سكين" فى وجهه ما قيد من حريته وعرض حياته للخطر على النحو المبيت بالتحقيقات.
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