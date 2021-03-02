ضبط المتهم بسرقة هواتف لاعبي كرة قدم بديرب نجم.. والنيابة تقرر حبسه

قررت نيابة ديرب نجم برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، حبس عاطل 4 أيام على خلفية اتهامه بسرقة 14 هاتفا محمولا من متعلقات اللاعبين أثناء تركها بالأتوبيس، خلال مباراتهم مع فريق شباب ديرب نجم، ضمن مباريات الدرجة الثالثة، وقررت النيابة تسليم المجنى عليهم الهواتف المحمولة.











كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد ورود بلاغ من أحد لاعبى فريق منوف يفيد سرقة 14 هاتفا محمولا خاصة بلاعبي الفريق، بعد إنتهاء مباراتهم مع فريق شباب ديرب نجم، بمدينة ديرب نجم.











وأضاف مقدم البلاغ ان الهواتف المحمولة كانت ضمن متعلقات الفريق داخل اتوبيس النادى، وتم تحرير المحضر رقم 2828 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2021.











وتوصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم إلى قيام عاطل 21 سنة ومقيم بندر ديرب نجم وسبق اتهامه فى 10 قضايا، بارتكاب الواقعة، حيث استغل نوم السائق وقام بسرقة الهواتف، وتمت إحالته للنيابة العامة.