محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي

واضاف ان منفذ الحي الاماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها علي محاور المدينة الغربية والجنوبية بإنشاء منافذ جديدة اصبحت في افضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع انواع المركبات.

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فى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء المبني الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل به ، رافقة خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين.





وحرص اللواء عادل الغضبان، على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.



