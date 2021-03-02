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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:47 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اليوم ضمن جولته التفقدية مدخل مدينة بورسعيد من محور ٣٠ يونيو، وتابع سير العمل في الموقع الجديد لمنفذ الحي الاماراتي .  

وقال المحافظ  ان الموقع الجديد لمنفذ الحي الاماراتي سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور لاسيما انه سيكون المنفذ المواجه للميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو.

واضاف ان  منفذ الحي الاماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها علي محاور المدينة الغربية والجنوبية بإنشاء منافذ جديدة اصبحت في افضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع انواع المركبات.

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فى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم  الثلاثاء المبني الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل به ، رافقة خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين. 

وحرص اللواء عادل الغضبان، على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب. 

وأكد أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين  والشباب حيث أن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال انشاء المنفذ الجديد الحي الاماراتي
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