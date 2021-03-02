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برلمان

حزب حماة وطن يوضح حقيقة بيع المياه للفلاحين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:59 م
حزب حماة وطن
حزب حماة وطن
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أحمد أيمن
نفى حزب "حماة الوطن"، ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؛ بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون الموارد المائية والري، بزعم بيع المياه للفلاح، مؤكدا أن كل ذلك شائعات ترددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام.

وأضاف الحزب، عبر هيئاته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ الممثلين للشعب، أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، منوها بالتزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث.

وأشار الحزب إلى أن المبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين؛ وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.

وناشد الحزب، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة حاله من اللغط والبلبلة بأوساط المواطنين.

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