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بالرغم من الاحتجاجات وكورونا..العراق يستعد لاستقبال البابا فرنسيس.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:54 م
البابا فرنسيس يزور
البابا فرنسيس يزور العراق
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، استعداد العراق لاستقبال البابا فرنسيس في بلادهم في نهاية الأسبوع، بعد موجة ثانية من وباء كورونا إضافى إلى نقص في الخدمات ووقوع هجمات صاروخية واحتجاجات دامية.

وحدد منظمو الزيارة البابوية وسط حرص شديد، عدد الأماكن التي ستخصص لإقامة الصلوات في ظل عدم تقيد غالبية العراقيين بوضع الكمامات الواقية وإرشادات التباعد الجسدي.

وسيستقبل ملعب أربيل الذي يتسع لـ 20 ألف مقعد، 4 آلاف شخص فقط لحضور قداس الأحد، وفق منظمي الزيارة. كما لن يسمح للبابا بالتجول بين حشود الجماهير كما يفعل عادة.

على الصعيد ذاته، بدأت السلطات منذ أسبوعين فرض إجراءات صحية مشددة شملت حظر التجول خلال أيام الجمعة السبت والأحد من كل أسبوع، لكنها ستمدد ليوم إضافي خلال زيارة البابا، وفقا لمصدر رسمي.

وتسعى السلطات العراقية لاستغلال هذه الزيارة للقيام بأكثر ما يمكن من التحسينات للخدمات العامة. فقرب مدينة أور التاريخية مولد النبي إبراهيم، والواقعة في محافظة ذي قار والتي سيزورها البابا السبت، تجرى استعدادات بينها تعبيد الطرق وطلاء أرصفة بشكل لم يعتاد عليه الأهالي، كما وضعت أرصفة خشبية عند برك مياه ومظلات شمسية ولوحات دلالة للمرور في الموقع. وقد شهدت محافظة ذي قار في الأسابيع الماضية عودة "احتجاجات اكتوبر" عام 2019، ما أدى الى مقتل ستة متظاهرين.
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