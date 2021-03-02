انقلاب ميكروباص.. رئيس منطقة الدقهلية يطمئن على حالة طلاب معهد تلبانة بمستشفى المنصورة

توجه اليوم الثلاثاء"، الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الادارة المركزية لمنـطقة الدقهلية الأزهرية لمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بدر محمد محــمود إبراهيم ، وفارس محمد محمود مراد ، وأحمد ناجى عبد المنعم خلف ، الذين تم نقلهم للعنايـة المركزة .
كما تبع الحالة الصحية للطلاب: محمد محمود فرحات ابراهيم ، والسيد إبراهيم إبراهيم طعيمه ، ومحمد إبراهيم إبراهيم طعيمه وجميعهم بالصف الأول الثانوي بالقسم العلمي بمعهد بنين تلبانه الاعدادى الثانوى وتعرضوا لحادث أثناء عودتهم لمنازلهم بعد خروجهم من لجان الامتحان وسقوطهم بالميكروباص الذى استقلوه بإحدى الترع الموازيه لطريق تلبانه شاوة
والتقي رئيس المنطقه الازهرية، مع الدكتور خالد سمرة مدير العناية المركزة ، الذي أكد تعافى الطلاب وتماثلهم للشفاء، وأن حالتهم مستقرة.
ووجه الدكتور السيد الجنيدي الشكر للدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي ، والدكتور محمد الموافق ، المنسق الصحي لرعاية الطلاب ، وهيئة التمريض بالمستشفى، وأثنى الطلاب على العناية التي تقدمها إدارة المستشفى لهم.
وتعود الواقعه عندما ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بتلقي بلاغ من مركز شرطة المنصورة عن ادارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة " ميكروباص " وسقوطها بمياه ترعة" كوم الدربي " الموازية لطريق ( تلبانه / شاوة ) امام قرية " تلبانه " دائرة المركز.
وبانتقال الضباط وقوات الانقاذ النهري الى مكان البلاغ تم استخراج السيارة و١٣ من مستقليها بمعرفة قوات الانقاذ النهري والاهالي وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الاعدادى الثانوي الازهري بقرية " تلبائة " متوجهين لمحال اقامتهم عقب ادائهم الامتحانات.
وبالفحص تبين انه حال سير السيارة رقم (د ع أ ٩٦٤٥ أجرة) قيادة رفاعي رفاعي عبد السلام ٣٣ عاما سائق، ومقيم قرية تلبانة دائرة مركز المنصورة باتجاه شاوة وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته احدي السيارات بالاتجاه المقابل مما أدي الي انحرافه وانقلابه بمياه الترعة المشار اليها ونجم عن ذلك اصابة مستقلي السيارة بكدمات وسحجات وانصراف ٧ طلاب من المكان وتحويل ٦ آخرين الي مستشفي المنصورة الدولي وجميعهم يقيمون قرية " شاوة " دائرة مركز المنصورة .
وبسؤال قائد السيارة والمصابين ايدوا ذات المضمون واتهم المصابين قائد السيارة بالتسبب في الحادث ولم يؤثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة.