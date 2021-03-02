انقلاب ميكروباص.. رئيس منطقة الدقهلية يطمئن على حالة طلاب معهد تلبانة بمستشفى المنصورة

توجه اليوم الثلاثاء"، الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الادارة المركزية لمنـطقة الدقهلية ‏الأزهرية لمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بدر محمد محــمود ‏إبراهيم ، وفارس محمد محمود مراد ، وأحمد ناجى عبد المنعم خلف ، الذين تم نقلهم للعنايـة ‏المركزة .





كما تبع الحالة الصحية للطلاب: محمد محمود فرحات ابراهيم ، والسيد إبراهيم إبراهيم طعيمه ، ومحمد ‏إبراهيم إبراهيم طعيمه وجميعهم بالصف الأول الثانوي بالقسم العلمي بمعهد بنين تلبانه الاعدادى الثانوى وتعرضوا لحادث أثناء عودتهم لمنازلهم بعد خروجهم من لجان الامتحان ‏وسقوطهم بالميكروباص الذى استقلوه بإحدى الترع الموازيه لطريق تلبانه شاوة ‏





والتقي رئيس المنطقه الازهرية، مع الدكتور خالد سمرة مدير العناية المركزة ، الذي أكد تعافى الطلاب وتماثلهم للشفاء، وأن ‏حالتهم مستقرة.





ووجه الدكتور السيد الجنيدي الشكر للدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة ‏الصحة بالدقهلية ، والدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي ، والدكتور محمد الموافق ، ‏المنسق الصحي لرعاية الطلاب ، وهيئة التمريض بالمستشفى، وأثنى الطلاب على العناية التي تقدمها إدارة المستشفى لهم.



