أيهما أرخص .. الفرق بين تكلفة صيانة السيارات الكهربائية والبنزين



اتجهت أنظار العالم مؤخرا الي استخدام مصادر طاقة انظف لتشغيل السيارات لخفض الإنبعاثات الكربونية ، وذلك بعد الإرتفاع الكبير في نسبة التلوث في الهواء خاصة في المدن المزدحمة بالسكان و السيارات





الكثير من قائدي السيارات يتسائل عن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية وهل تحتاج إلى صيانة دورية مثل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين وهل تكلفة قطع غيار السيارات الكهربائية باهظة الثمن .. وفي هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي:







السيارات التي تعمل بالوقود الاحفوري (البنزين) إحدى أسباب التلوث الرئيسية نتيجة استخدام البترول في عملية سيرها، لذا توضع خطط طويلة المدى لاستبدال السيارات التقليدية بالكهربائية من قبل الكثير من الدول اخرها مصر التي اعلنت خطة زمنية لأحلال المركبات القديمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي و اجبار مالكي السيارات علي استخدام الغاز الطبيعي في سياراتهم كشرط اساسي من شروط الترخيص .





السيارات الكهربائية لات تحتاج للصيانة الدورية إلا كل 90 ألف كم، وأن الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير هي تيل الفرامل وفلتر هواء التكييف ، مع فحص البطارية كل فترة للتأكد من سلامتها وقوتها، والفحص الإعتيادي على الإطاراتو الفرامل ولا يوجد سيور او بوجيهات او زيوت محرك لانة لا يعمل بنظام الاحتراق .





فالسيارات الكهربائية تختلف تمامًا عن السيارات التقليدية، حيث أن الصيانة الدورية للسيارات التقليدية التي تعمل بالنزين تكون غالبًا كل 5 آلاف كيلو متر ، وتكون بحاجة إلى تغيير الزيت و البوجيهات و السيور وفلتر الهواء وفلتر البنزين و الماباين و غريها من الاجزاء الميكانيكية و بناء علي كل ما سبق يتضح لنا ان السيارات الكهربائية لا تحتاج صيانات دورية مثل السيارات التي تعمل بالبنزين .