إشادة برلمانية بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج عدد كبير من القياديين.. ونواب تنسيقية شباب الأحزاب: إنجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامان ونصف

رئيس تشريعية النواب: البرلمان ضم مجموعة من أعضاء خريجي الأكاديمية وجميعهم مميزون

برلماني التنسيقية: الدولة أصرت على نجاح الأكاديمية









استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، مشوارهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.





جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية، لمناقشة قانون الأكاديمية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية.





وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء خريجي الاكاديمية، وجميعهم مميزين داخل العمل النيابي ويبشرون بأداء دور مهم في خدمة المجتمع.





وقال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ما حققته الأكاديمية الوطنية للتدريب إنجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامان ونصف، وذلك ليس إنجازا في مصر فقط، ولكنها وصلت العالمية من خلال المشاركة في تنظيم ٨ مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.





وأكد "إسماعيل"، أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلي أن مشروع القانون جاهز.





وطالب من الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية، بتحديد موعد لعرض القانون عليها، لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت حلما للشباب المصري وحاضنة للقيادات الشبابية.





من جانبه قال الدكتور خالد بدوي ، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره احد ابناء الاكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد من اهم تجارب الدولة المصرية .





واشار الي ان الدولة اصرت علي نجاح الاكاديمية ، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح اكاديمي المحترم علي مستوي كافة المجالات ، لافتا الي أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية ان من سيتواجد علي رأس تلك الاكاديمية سيكون علي قدر المسئولية ، وذلك ما تحقق بالفعل .





واضاف :" خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير انتمي اليه وأري ان هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب ".

ووجه النائب خالد بدوي ، تساؤلا لرئيس الاكاديمية :ما هي الخطط التي تستهدفها الاكاديمية لشباب الجامعات حيث يسعي جميع الشباب الانضمام للاكاديمية ؟





وتابع : لدينا ٣ مليون شاب في الجامعات هل يتضمن القانون تعاون في هذا الشان داخل الجامعات ؟.





من جانبه قال النائب علاء عصام ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، ان الاكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتفي بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج اخلاقها عالية وسلوكها راقي في التعامل ، فهي تدرب الشباب علي العلم والثقافة يتمتعون بحالة اخلاقية وسلوك محترم وتاهيل حقيقي والثقة بالنفس والقدرة علي العرض.





واكد ان تركيز الاكاديمية علي تدريب الشباب بدءا من سن 15 عاما، يساعد علي تحصين الشباب من أي افكار هدامة .





وفي السياق ذاته اكدت النائبة رشا كوليب ،عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، انها فخورة بانها خريجة البرنامج الرئاسي واكاديمية التدريب، وان وجودها هنا كنائبة في البرلمان لدليل علي الاستراتيجيات الحكيمة، التي رسمتها الدولة المصرية في الفترة الماضية لتلك الاكاديمية والتي تعد مصنع القيادات علي مستوي العالم وافريقيا والوطن العربي .





ووجهت تساؤلا لرئيس الاكاديمية :هل هناك تواصل مع الخريجين الاجانب الذين تخرجوا من الاكاديمية ؟ وهل هناك خطة لانشاء رابطة لخريجي الاكاديمية الوطنية للتدريب مثل رابطة خريجي الجامعات ؟





ومن جانبه قال النائب عماد خليل ، عضو التنسيقية إن الاكاديمية الوطنية دورها مهم ، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها اثر كبير في نجاح التجربة.





وتساءل هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للاكاديمية ، وهل التواصل مستمر مع خريجي الاكاديمية ؟ وما هي خطط الاكاديمية في مرحلة كورونا ؟.









اما النائبة غادة علي ، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسين ، ان نجاح الاكاديمية فخر لنا، واصبحت شغف الملايين من الشباب،خاصة ان الحلم بيكبر ومن كان يعتقد ان الاكاديمية عبارة عن ديكور وجد اعتقاده ليس في محله ، حيث فرض النجاح نفسه علي الجميع .









وتساءلت ما هي المعايير التي يتم علي اساسها الاختيار حتي يطمئن الجميع انه لايتم الاختيار بدون اي محسوبية ؟





واكدت النائبة رشا ابو شقرة ، ان الاكاديمية الوطنية احدثت حالة شغف عند الشباب المصري، متسائلة هل هناك استيراتيجية واضحة لزيادة اعداد الشباب وفتح فروع جديدة في مختلف المحافظات ؟





ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ ، عضو التنسيقية انها احد خريجي الاكاديمية الوطنية واصبحت مدربة داخلها ، ولمست تحقيق الاكاديمية نجاحات كبيرة حيث وصلت للدعاة في المساجد والتنفيذين ، ولم تتأثر الاكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب اون لاين ،وتواصلنا مع فئات عديدة مثل المرأة والاطفال .









ووجهت النائبة نشوي الشريف ،الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاختياره الدكتورة رشا راغب والدكتورة مايا مرسي ، حيث يؤدين اداء محترم الجميع يشهد به .





واشادات النائبة بمبادرة حياة كريمة لتطوير القري والنجوع والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .





من جانبها عبرت النائبة شادية خضير ، سعادتها بالاكاديمية ، مؤكدة انها ليست من شباب التنسيقية بسبب عامل السن ولكنها نتمني ان يكون هناك سماح بنسبة 5% لدخول عناصر فوق السن الذي تستهدفه الاكاديمية .