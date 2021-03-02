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أخبار العالم

إجراء كويتي عاجل بشأن الوافدين لديها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:15 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية  باتخاذ إجراء عاجل بشأن العمالة الوافدة لدى البلاد.


وبيّن المصدر للصحيفة الكويتية  أن إتمام اجراءات التحويل إلكترونيا عبر خدمة «اسهل» من صاحب عمل الي اخر يستوجب إرفاق المؤهل العلمي التخصصي المعتمد للمهن الفنية وفق المسميات المهنية لدليل توصيف المهن الخليجي الموحد.


كما شدد الإجراء علي ضرورة ارفاق تعهد الرواتب للشركة المراد التحويل اليها، ونموذج موقع من قبل صاحب العمل المراد التحويل اليه ومن صاحب العمل المحول منه بحسب ما كشف عمه المصدر الكويتي.


وأضاف المصدر : وبناء على ذلك تتم الموافقة على التحويل من صاحب عمل الى آخر ضمن القطاعات المتاح التحويل اليها، ويصدر إذن العمل الجديد للعامل.


على صعيد آخر، بين المصدر أن الهيئة اعتمدت تعبئة نموذج خاص يتم رفعه الى وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى بدلا من بطاقة المندوب التي كان يعمل بها من قبل، مشيرا الى ان ادارة العمل لن تجدد أي بطاقة لمهنة مندوب.
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