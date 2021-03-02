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مخاوف من انتشار الزواج غير الموثق.. جدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية |شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:29 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شعبان ، الخبير القانوني المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، إن إجراء أي تعديل في قانون الاسرة عادة ما يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض بالشارع المصري .

وأضاف "شعبان" ، خلال حواره ببرنامج ست الستات ، المذاع على فضائية ، صدى البلد، أن التعديلات المطروحة حاليا أمام مجلس النواب في قانون الاحوال الشخصية تفرض عقوبة فى حال زواج الرجل من زوجه ثانية مع عدم ابلاغ الزوجه الأولى.

وأشار الخبير القانوني المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، إلى أن هذه المادة أثارت جدلا كبيرا جدا، وبالطبع جميع السيدات تؤيدها ، بينما الرجال يعارضونها، لكن بالتأكيد هناك أثار سلبية مترتبة على عدم معرفه الزوجه الاولى .

وتابع الدكتور محمود شعبان،  قائلا: "إن إحالة هذه المادة للأزهر أمر مهم جدا حتى لا يحدث مشاكل مترتبة عليها بعد ذلك"، لافتًا إلى أن مصر الان تحاول وضع كل شيء فى مكانه الصحيح .

وأكد الخبير القانوني المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن المجتمع يحتاج إلى هذا القانون ولكننا لا نرغب فى الاوقت نفسه بالاصطدام مع الدستور أو انتشار الزواج غير الموثق.
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