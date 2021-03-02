إسرائيل: اتفاق أمني خاص مع دول الخليج لمواجهة إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أنه ينوي تطوير اتفاق أمني خاص مع حلفاء إسرائيل من دول الخليج، الذين يساورهم القلق المشترك حول إيران.





وقلل جانتس خلال زيارة له على الحدود مع قطاع غزة، من شأن تقرير هيئة البث الإسرائيلية، حول دراسة إسرائيل إبرام اتفاقية دفاعية مع دول الخليج، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف "لا أعتقد أنه سيكون هناك ميثاق دفاعي، ولكننا سنستمر في تطوير العلاقات الدفاعية مع كل دولة نمتلك علاقات معها".





وأوضح جانتس أنه يجرى حاليًا إعداد ترتيب أمني خاص، سيتم من خلاله مواصلة تطوير العلاقات الدفاعية، لكنه رفض الخوض في أي تفاصيل حول تلك الترتيبات.





وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إسرائيل لم يكن لديها أي مانع حيال بيع مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات، موضحًا أن صفقة بيع الطائرات حاليًا يتم النظر فيها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.





وأكد جانتس أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، لافتًا إلى أن المقاتلات الأمريكية المتطورة دخلت سلاح الجو الإسرائيلي بالفعل.



