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فن

مصر الجديدة اتفرجت علينا .. سامي مغاوري يحكي مواقف محمد ثروت المضحكة من كواليس اللعبة 2

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الفنان سامي مغاوري عن بعض الكواليس المضحكة للفنان محمد ثروت خلال تصويرهم مسلسل اللعبة2.


وقال خلال استضافته بموقع صدى البلد أن الفنان محمد ثروت كان له العديد من المواقف المضحكة فى اللوكيشين، وحكى إحداها قائلا إن أثناء تصويرهم بمدينة مصر الجديدة ركب محمد ثروت ميكروباص وبدأ ينادي في الشارع ":لوكيشن"، مما جعل كل الموجودين بالشارع يلتفتوا إليهم ويضحكوا. 


حل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" اليوم واحتفل بنجاح آخر أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف لنا تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، واغرب المواقف التي تعرض لها في حياته.



كما كشف عن أسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.



وكان سامى مغاورى، قد قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها. 


وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا". 


وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .


وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال. 
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